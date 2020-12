Covid-19, come è stato diviso e confezionato il vaccino per spedirlo in tutta Italia



Dallo Spallanzani di Roma al resto d’Italia per il Vaccine day, il percorso del farmaco della Pfizer è stato possibile grazie al lavoro di un gruppo di esperti dell’ospedale capitolino: i flaconi sono stati suddivisi in delle scatole in base alle quote delle varie Regioni, poi confezionati e inseriti nei criobox per il trasporto. Il tutto in meno di 3 minuti.

Continua a leggere



Dallo Spallanzani di Roma al resto d’Italia per il Vaccine day, il percorso del farmaco della Pfizer è stato possibile grazie al lavoro di un gruppo di esperti dell’ospedale capitolino: i flaconi sono stati suddivisi in delle scatole in base alle quote delle varie Regioni, poi confezionati e inseriti nei criobox per il trasporto. Il tutto in meno di 3 minuti.

Continua a leggere

Continua a leggere