Covid-19, la prima vaccinata in una Rsa in Puglia è una signora di 94 anni



A Bari la prima vaccinata è una donna di 94 anni, si chiama Maria Caldarulo ed è ospite di una residenza per anziani. “Dobbiamo proteggerci da questo virus – ha commentato tra gli applausi degli operatori sanitari – Il vaccino serve a proteggere me e gli altri che mi sono vicini”. Esulta anche Michele Emiliano, che ha sottolineato come la scelta non sia stata casuale: “La signora è ospite di Villa Giovanna, uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid, tra le residenze per anziani più colpite della prima fase della pandemia”.

