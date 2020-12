Covid-19, Matteo Bassetti: “Ho fatto il vaccino e mi sento già più forte, è un atto d’amore”



Matteo Bassetti è stato tra i primi a ricevere il vaccino Pfizer in Liguria. Nel giorno in cui tutta l’Europa inizia la somministrazione, a Genova è toccato al noto infettivologo: “Sono orgoglioso di averlo fatto tra i primi e mi sento più forte – ha commentato Bassetti – Vaccinarsi è fondamentale, è un atto d’amore per noi, per le persone che amiamo e per la comunità in cui viviamo”.

