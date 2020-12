Covid, 993 morti nelle ultime 24 ore: mai così tanti, neanche a marzo



Mai dalla comparsa del Covid-19 in Italia erano stati registrati tanti morti: oggi, infatti, sono stati 993, portando il totale delle vittime a 58.038. Ancora una volta è la Lombardia a far schizzare i numeri verso l’alto: 347 decessi, poco meno di un terzo del totale. In compenso diminuisce il numero degli attualmente positivi.

Continua a leggere



Mai dalla comparsa del Covid-19 in Italia erano stati registrati tanti morti: oggi, infatti, sono stati 993, portando il totale delle vittime a 58.038. Ancora una volta è la Lombardia a far schizzare i numeri verso l’alto: 347 decessi, poco meno di un terzo del totale. In compenso diminuisce il numero degli attualmente positivi.

Continua a leggere

Continua a leggere