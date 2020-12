Covid, Arcuri annuncia: “Tutti gli italiani saranno vaccinati entro l’autunno 2021”



Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, annuncia che tutti gli italiani che vorranno sottoporsi al vaccino anti-Covid potranno farlo entro l’estate o, al più tardi, l’autunno del 2021. In conferenza stampa Arcuri parla anche del Natale, delle siringhe per il vaccino e dell’adesione degli operatori sanitari al bando per somministrarlo.

