Covid, genitori contagiati mandano la figlia positiva a scuola



Un uomo e una donna positivi al Covid di Vittoria, in provincia di Ragusa, hanno mandato la figlia figlia, a sua volta contagiata, a scuola. L’intera classe, composta da 25 alunni di una scuola media, è stata messa in quarantena obbligatoria in via precauzionale.

