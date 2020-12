Covid Italia, report Iss: “L’epidemia resta grave, rafforzare le misure restrittive”



Secondo il report con il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità, “l’epidemia di Coronavirus in Italia resta grave e con un forte impatto sul sistema sanitario nazionale”. In salita anche l’indice Rt, arrivato a quota 0,86, mentre tre regioni sono ad alto rischio, cioè Liguria, Lazio e Veneto: “Tale situazione non permette un allentamento delle misure adottate nelle ultime settimane e richiede addirittura un rafforzamento delle stesse in alcune aree del paese”.

