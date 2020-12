Covid, l’apertura del Vaticano: “Vaccini creati da feti abortiti sono moralmente accettabili”



I vaccini anti-Covid realizzati usando linee cellulari provenienti da feti abortiti sono “moralmente accettabili” anche per il Vaticano. A chiarirlo è una nota, approvata dal Papa, della Congregazione per la Dottrina della fede, secondo cui è possibile vaccinarsi per scongiurare il “grave pericolo” rappresentato dalla diffusione del Coronavirus.

