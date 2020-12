Covid, Lidia Menapace ricoverata in gravi condizioni, l’Anpi: “Siamo tutti con te”



Lidia Menapace, ex partigiana ed ex senatrice è ricoverata per covid. A darne notizia è stata l’associazione nazionale partigiani. “Lidia Menapace sta male. Abbiamo avuto notizie di un suo ricovero a Bolzano a causa di questo maledetto Covid” si legge in un post sulla pagina Facebook dell’Anpi Alto Adige Südtirol che aggiunge: “Forza Lidia, forza partigiana, siamo tutti con te!”.

