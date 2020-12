Covid. “Mortalità più che raddoppiata negli ultimi due mesi. Superati i valori della prima ondata



Il nuovo report dell’Altems (Università Cattolica di Roma). Si è passati dal 14,53 per 100mila abitanti al 33,4%. La curva della mortalità non cala come ci sarebbe aspettati “per via della continua crescita dell’età media dei contagiati e per la mancanza di modelli (e strumenti) omogenei di gestione dei malati covid a domicilio, nonostante le linee di indirizzo del Ministero della Salute”.

