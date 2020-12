Covid, morto Filippo Fard, medico del 118 a Modena: l’ultimo addio con le sirene delle ambulanze



“Arrivederci Filippo, nessuno di noi ti dimenticherà e ti porteremo per sempre nel nostro cuore” così i colleghi hanno salutato per l’ultima volta Filippo Fard, medico 63enne morto nelle scorse ore a causa della covid. Con un gesto spontaneo gli operatori del servizio di emergenza hanno fatto suonare per venti secondi le sirene di ambulanze e automediche ferme nelle postazioni 118 modenesi.

