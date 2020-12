Covid, oggi altre 217 persone sono finite in terapia intensiva



217 persone nelle ultime 24 ore hanno fatto ingresso nei reparti di terapia intensiva degli ospedali di tutta Italia a causa dell’aggravarsi dei sintomi del Covid-19. In totale, secondo il bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute, i pazienti in rianimazione sono 3.597, la maggior parte dei quali in Lombardia.

