Covid, un caso di variante inglese a Loreto: il paziente non ha avuto contatti con il Regno Unito



Un caso di “variante inglese” è stato infatti riscontrato a Loreto, in provincia di Ancona, all’interno di una famiglia di tre persone che da giorni lamentava sintomi come raffreddore e mal di testa. I tre si sono sottoposti a tampone molecolare venerdì scorso e ieri, a 4 giorni di distanza, hanno ricevuto il risultato: uno di loro è positivo al coronavirus, in particolar modo al ceppo B.1.1.7.

Continua a leggere



Un caso di “variante inglese” è stato infatti riscontrato a Loreto, in provincia di Ancona, all’interno di una famiglia di tre persone che da giorni lamentava sintomi come raffreddore e mal di testa. I tre si sono sottoposti a tampone molecolare venerdì scorso e ieri, a 4 giorni di distanza, hanno ricevuto il risultato: uno di loro è positivo al coronavirus, in particolar modo al ceppo B.1.1.7.

Continua a leggere

Continua a leggere