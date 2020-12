Crisanti: “A Natale non chiudere negozi, ma evitare spostamenti tra regioni e riunioni familiari”



Secondo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia all’Università di Padova, ” Natale non chiudere i negozi anzi allungare gli orari, la cosa da evitare è lo spostamento tra regioni e i raggruppamenti familiari”. Sul Veneto, al momento la regioni con il più alto incremento giornalieri di contagi: “Dovrebbe andare in zona rossa per almeno due o tre di settimane”.

