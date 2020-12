Crisanti: “I contagi Covid non diminuiranno prima di dieci giorni”



“Ventimila contagi al giorno non ci possono far dire che siamo fuori dalla pandemia. C’è un calo, che però non è omogeneo tra tutte le regioni”, ha spiegato il microbiologo. “Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno: non è un Paese normale”, ha aggiunto in merito alla discussione sull’apertura degli impianti. “Misure del governo orientate al buon senso”, ha sottolineato.

