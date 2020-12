Crisanti: “La terza ondata è una certezza, ci vorranno mesi prima che il vaccino abbia effetto”



Secondo Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, “la terza ondata di Coronavirus in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante. L’Italia alla fine della prossima settimana sarà il paese con più morti in Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi”.

