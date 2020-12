Crisanti: “Si parla di sci con 600 morti al giorno. Non siamo un paese normale”



Il microbiologo Andrea Crisanti: “Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno”. “Ventimila contagi al giorno non ci possono far dire che siamo fuori dalla pandemia. C’è un calo, che però non è omogeneo tra tutte le regioni. La curva dei decessi è influenzata dall’andamento dell’epidemia di 3-4 settimane fa”.

