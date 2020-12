Cristina Donadio e il silenzio sulla malattia: “Non volevo che lo sguardo su di me cambiasse”



Cristina Donadio si racconta in un’intervista a Vanity Fair, dove ripercorre tutto il suo percorso con la malattia: nel 2015 ha scoperto di avere un cancro al seno, ma la sua vita non si è mai fermata del tutto. Quel momento, insieme alle paure e alla sofferenza è raccontato in un film, La scelta, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Con il lockdown l’attrice ha dovuto prendersi quel tempo per sé che molte volte non si è concessa.

Continua a leggere



Cristina Donadio si racconta in un’intervista a Vanity Fair, dove ripercorre tutto il suo percorso con la malattia: nel 2015 ha scoperto di avere un cancro al seno, ma la sua vita non si è mai fermata del tutto. Quel momento, insieme alle paure e alla sofferenza è raccontato in un film, La scelta, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Con il lockdown l’attrice ha dovuto prendersi quel tempo per sé che molte volte non si è concessa.

Continua a leggere

Continua a leggere