Cuneo, falsi carabinieri mostravano finti tesserini e svaligiavano le case: 6 arresti



I malviventi, per convincere le malcapitate vittime, indossavano finte pettorine ed esibivano finti tesserini che in realtà erano semplici placche riproducenti l’effige dell’Arma dei Carabinieri. Tutti e sei devono rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione.

