Dà la pistola al marito, lui si spara e muore. Condannata a 2 anni per aiuto al suicidio



Condannata, con rito abbreviato a due anni e quattro mesi, con la sospensione della pena, Christine Texier, la 74enne accusata di aiuto al suicidio per aver portato al marito malato la calibro 9 con la quale l’uomo si è poi tolto la vita. I pensionati di origini francesi vivevano nel Biellese. La donna non andrà in carcere.

