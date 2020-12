Delitto di Lecce, isolamento finito per il killer: “Ora va protetto dagli altri detenuti”



L’infermiere che lo scorso settembre ha assassinato Eleonora Manta e Daniele De Santis è stato trasferito in una cella singola, nella sezione reati contro la persona del carcere di Borgo San Nicola, dopo un lungo periodo di isolamento. Anche se si tratta di una cella non condivisa sarà necessario predisporre delle misure per proteggerlo da eventuali aggressioni da parte di altri detenuti, negli spazi comuni.

