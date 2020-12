Di Lorenzo (Irbm): “Prime dosi vaccino Oxford-AstraZeneca già pronte, approvazione per gennaio”



Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente di Irbm di Pomezia, l’azienda impegnata nella realizzazione del vaccino AstraZeneca-Oxford contro il Coronavirus, intervenendo in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it ha dichiarato che “è in corso la raccolta di tutti i dati per presentare i pacchetti regolatori alle agenzie. Salvo errori, nel giro di 7 o massimo 10 giorni verrà consegnato il tutto, poi la palla passerà alle agenzie stesse. Credo che per gennaio è ragionevole pensare che si arriverà all’approvazione definitiva”.

