Diego muore travolto da un’onda anomala mentre è in vacanza con il padre a Tenerife: aveva 33 anni



Diego Nicchi, 33enne originario della Valtiberina aretina, è morto martedì scorso mentre passeggiava su un pontile travolto da un’onda anomala a Tenerife, dove si trovava in vacanza con il padre e alcuni amici. Uno di loro ha riportato la frattura di una gamba e ma non è in pericolo di vita. La mamma e lo zio sono partiti alla volta dell’isola spagnola per riportare il ragazzo a casa.

