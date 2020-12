Dl Ristori, a scuola anche in taxi e corsi extra per aiutare chi è rimasto indietro con la Dad



Nel decreto Ristori introdotte due misure che riguardano il mondo della scuola: fondo da 5,5 milioni di euro per finanziare le lezioni di recupero in classe per colmare eventuali lacune causate dalla Dad e potenziamento dei trasporti, con la possibilità per Comuni e Regioni di stipulare convenzioni con società private di bus e con titolari di licenze taxi e Ncc.

