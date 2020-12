Dolomiti, mai così tanta neve negli ultimi trent’anni (ma non si può sciare)



Da ottobre ad oggi sono caduti più di tre metri di neve fresca in quota e oltre un metro e settanta a fondovalle: si tratta di livelli che non si vedevano da circa trent’anni. Sono i dati diffusi dall’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav). Nei prossimi giorni le condizioni meteorologiche potrebbero farsi ancora più rigide in tutto il Paese.

