Domodossola, scomparso Matteo Rodà, 28 anni: aveva perso il lavoro



Ventotto anni, Matteo Alessandro Rodà, è uscito di casa portando con sé il cellulare, che risulta spento, e i documenti, lo scorso 15 dicembre e non è più tornato. È accaduto a Domodossola, dove ora le forze dell’ordine lo stanno cercando. Secondo i familiari Matteo era in difficoltà per aver perso il lavoro.

Continua a leggere



Ventotto anni, Matteo Alessandro Rodà, è uscito di casa portando con sé il cellulare, che risulta spento, e i documenti, lo scorso 15 dicembre e non è più tornato. È accaduto a Domodossola, dove ora le forze dell’ordine lo stanno cercando. Secondo i familiari Matteo era in difficoltà per aver perso il lavoro.

Continua a leggere

Continua a leggere