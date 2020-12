Dramma a Savona, uccide a colpi di arma da fuoco la figlia della compagna e poi si suicida



Omicidio-suicidio a Casanova Lerrone, nel Savonese: un uomo di 56 anni, Corrado Testa, ha ucciso a colpi di pistola la figlia della compagna. La vittima, Jessica Novaro, aveva 29 anni e lavorava in un supermercato a Borghetto Santo Spirito. Indagini in corso per capire la dinamica di quanto successo. Una terza persona sarebbe rimasta ferita prima di scappare.

