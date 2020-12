Dramma in autostrada A1, operaio muore cadendo dal viadotto durante lavori a Pian del Voglio



Il tragico incidente sul lavoro verso le 8 di questa mattina quando l’uomo, per motivi tutti da accettare, ha perso l’equilibrio facendo un volo nel vuoto di circa 8 metri che si è rivelato fatale. La vittima è un operaio di 59 anni dipendente di una delle ditte incaricate dei lavori in un cantiere allestito per la ristrutturazione di un viadotto nel territorio di San Benedetto Val Di Sambro.

Continua a leggere



Il tragico incidente sul lavoro verso le 8 di questa mattina quando l’uomo, per motivi tutti da accettare, ha perso l’equilibrio facendo un volo nel vuoto di circa 8 metri che si è rivelato fatale. La vittima è un operaio di 59 anni dipendente di una delle ditte incaricate dei lavori in un cantiere allestito per la ristrutturazione di un viadotto nel territorio di San Benedetto Val Di Sambro.

Continua a leggere

Continua a leggere