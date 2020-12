Due anni e una malattia estremamente rara: “Non c’è una cura per Matteo, aiutateci”



“Salve, mi chiamo Giulia e sono la mamma di Matteo, un bambino di 2 anni che ha una malattia estremamente rara, che vista la sua rarità non ha ancora una cura. La malattia si chiama Ipermanganesemia e conta 20 casi rilevati in tutto il mondo e di cui Matteo è il più piccolo”. Inizia così l’appello di Giulia Catizzone, la mamma di questo bambino che ha bisogno di aiuto. E non si tratta di un aiuto economico…

