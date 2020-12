È morta Joselyn Cano, la Kim Kardashian messicana aveva 30 anni



Joselyn Cano è morta il 7 dicembre. A causare il decesso della modella, influencer e stilista che vantava oltre 13 milioni di follower, sarebbe stato un intervento chirurgico per dare volume ai glutei. Per il suo successo sui social e per le morbide curve era stata ribattezzata “la Kim Kardashian messicana”. Nel 2019 fece notizia per avere dichiarato di trascorrere ore a guardare foto e video di Cristiano Ronaldo.

