È tutto pronto per il “Vaccine day” europeo: domani le prime vaccinazioni in Italia



Parte il countdown per il cosiddetto “Vaccine day”, il giorno in cui tutti i paesi europei inizieranno a somministrare il vaccino anti-Covid. In Italia le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech sono arrivate il giorno di Natale. La campagna vaccinale prenderà il via domani 27 dicembre: la prima a essere vaccinata sarà un’infermiera dell’Istituto Spallanzani di Roma.

Continua a leggere



Parte il countdown per il cosiddetto “Vaccine day”, il giorno in cui tutti i paesi europei inizieranno a somministrare il vaccino anti-Covid. In Italia le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech sono arrivate il giorno di Natale. La campagna vaccinale prenderà il via domani 27 dicembre: la prima a essere vaccinata sarà un’infermiera dell’Istituto Spallanzani di Roma.

Continua a leggere

Continua a leggere