Elisabetta Gregoraci dimentica Pierpaolo Pretelli nelle interviste e parla solo di Flavio Briatore



Elisabetta Gregoraci è stata intervistata da Libero Quotidiano e fornisce a chiare lettere un titolo su cui sopra c’è scritto ‘basta spingere’: “”Ho sposato Briatore per amore e lo rifarei”. Ma non lascia alcuna dichiarazione in particolare su quello che è sembrato un importante flirt con Pierpaolo Pretelli.

Continua a leggere



Elisabetta Gregoraci è stata intervistata da Libero Quotidiano e fornisce a chiare lettere un titolo su cui sopra c’è scritto ‘basta spingere’: “”Ho sposato Briatore per amore e lo rifarei”. Ma non lascia alcuna dichiarazione in particolare su quello che è sembrato un importante flirt con Pierpaolo Pretelli.

Continua a leggere

Continua a leggere