Enna, stacca la corrente per attirarla in uno stanzino e violentarla: arrestato 36enne



Ha attirato la donna in uno stanzino buio e ha cercato di abusare di lei: a Enna è stato arrestato un 36enne per un tentativo di violenza sessuale. L’uomo ha manomesso il contatore della corrente della giovane donna per cercare di abusare di lei. Fortunatamente, la ragazza è riuscita a scappare attirando così l’attenzione di un gruppo di giovani che ha poi aiutato le forze dell’ordine a rintracciare l’aggressore, immediatamente arrestato.

