Enzo Salvi: “Niente botti a Capodanno, comprate cibo per cani e gatti”



L’attore romano rivolge un appello ai suoi fan, in un video che lo mostra in compagnia dei suoi adorati cani che gli leccano il viso: “In questo periodo di crisi perché spendere soldi per i botti? Fate una bella cosa: risparmiate e acquistate scatolette di cibo per i cani e i gatti meno fortunati”.

Continua a leggere



L’attore romano rivolge un appello ai suoi fan, in un video che lo mostra in compagnia dei suoi adorati cani che gli leccano il viso: “In questo periodo di crisi perché spendere soldi per i botti? Fate una bella cosa: risparmiate e acquistate scatolette di cibo per i cani e i gatti meno fortunati”.

Continua a leggere

Continua a leggere