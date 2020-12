Estrazione Superenalotto oggi lunedì 7 dicembre 2020, i numeri vincenti



I numeri vincenti per le estrazioni del Superenalotto di oggi, lunedì 7 dicembre 2020, saranno comunicati in diretta a partire dalle 20 di questa sera. Rinviate a mercoledì le estrazioni di Lotto e 10eLotto, insieme ai simboli fortunati del Simbolotto. Il jackpot del SuperEnalotto sale a 74,3 milioni di euro per chi indovina la sestina fortunata.

Continua a leggere



I numeri vincenti per le estrazioni del Superenalotto di oggi, lunedì 7 dicembre 2020, saranno comunicati in diretta a partire dalle 20 di questa sera. Rinviate a mercoledì le estrazioni di Lotto e 10eLotto, insieme ai simboli fortunati del Simbolotto. Il jackpot del SuperEnalotto sale a 74,3 milioni di euro per chi indovina la sestina fortunata.

Continua a leggere

Continua a leggere