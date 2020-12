Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi mercoledì 9 dicembre 2020



I numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, in diretta come di consueto a partire dalle 20 di stasera. L’estrazione del Lotto di oggi recupera il mancato appuntamento di martedì, l’appuntamento con i 3 concorsi a premi ritornerà regolarmente sia domani che sabato. Anche oggi i numeri del Lotto arriveranno in ritardo.

Continua a leggere



I numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, in diretta come di consueto a partire dalle 20 di stasera. L’estrazione del Lotto di oggi recupera il mancato appuntamento di martedì, l’appuntamento con i 3 concorsi a premi ritornerà regolarmente sia domani che sabato. Anche oggi i numeri del Lotto arriveranno in ritardo.

Continua a leggere

Continua a leggere