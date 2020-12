Estrazioni Lotto e Superenalotto a Natale e Capodanno, come cambiano gli orari e le date del calendario



Le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto con l’arrivo del Natale subiranno qualche modifica nel calendario. Ecco gli orari e le date per non perdere le giocate: alla vigilia di Natale e Capodanno l’estrazione è anticipata alle 18, mentre quelle previste per sabato 26, festa di Santo Stefano, sono posticipate a lunedì 28 dicembre.

