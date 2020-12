Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 22 dicembre 2020: numeri vincenti



I numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 22 dicembre 2020. Sale a 80,7 milioni il jackpot per chi centra i 6 numeri estratti per il SuperEnalotto, che verranno comunicati poco dopo le 20. Ritardi per l’estrazione dei numeri del Lotto e 10eLotto e per i simboli fortunati del Simbolotto di questa sera.

Continua a leggere



I numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 22 dicembre 2020. Sale a 80,7 milioni il jackpot per chi centra i 6 numeri estratti per il SuperEnalotto, che verranno comunicati poco dopo le 20. Ritardi per l’estrazione dei numeri del Lotto e 10eLotto e per i simboli fortunati del Simbolotto di questa sera.

Continua a leggere

Continua a leggere