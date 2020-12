Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 29 dicembre 2020



I numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 29 dicembre 2020, in diretta dalle 20 di questa sera su Fanpage.it. 83,8 milioni di euro il jackpot del Superenalotto, in attesa di un fortunato vincitore della sestina fortunata. Nessuna variazione nel calendario delle estrazioni di Lotto e 10eLotto per la settimana di Capodanno.

