Evita il blocco Covid viaggiando per 4 ore in moto d’acqua, ora la fidanzata vuole sposarlo



Aveva intrapreso un viaggio di 4 ore in sella a una moto d’acqua per aggirare le restrizioni anti Covid e raggiungere la fidanzata sull’isola di Man. La sua bravata per amore gli è costata l’arresto, ma ora la compagna ha deciso di fare il passo successivo. “Vorrei sposarlo quando si potrà. Mi hanno detto che è stato un eroe” racconta la ragazza.

