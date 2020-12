Ex soldato Usa ritrova i 3 bambini italiani che ha quasi ucciso durante la guerra mondiale



L’ex soldato americano Martin Adler, oggi 96 anni, a 76 anni di distanza è riuscito a rivedere per la prima volta i tre bambini italiani, oggi anziani, che gli avevano regalato un grande sorriso durante la guerra mondiale. A riconoscersi in quello scatto postato sui social dell’americano è stato Bruno Naldi rivelando che le altre due erano le sue sorelle, tutte in vita.

