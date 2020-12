Fa un incidente con lo scooter per non investire un animale: Gianluca muore a 25 anni



Secondo le prime indiscrezioni, avrebbe perso il controllo dello scooter nel tentativo di non investire un animale sbucato dal nulla. Così è morto Gianluca Napoli, 25enne di Pallavicino. Era stato ricoverato in seguito al grave trauma cranico riportato che però, dopo un giorno in ospedale, lo ha portato al decesso.

