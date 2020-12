Fabrizio Corona: “Non mi sposo”, ma è giallo: la promessa sposa Lia Del Grosso conferma



Fabrizio Corona annuncia che la notizia del matrimonio con Lia Del Grosso sarebbe solo una fake news e che non ci sarebbe alcun matrimonio all’orizzonte. Ma è giallo perché, in contemporanea, la promessa sposa Lia Del Grosso conferma: “Davanti all’evidenza delle pubblicazioni credo non ci sia niente da aggiungere”.

