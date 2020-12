Federica Farinella, la ragazza che sognava la Tv ed è stata ritrovata morta in un bosco



In attesa che l’autopsia chiarisca come è morta la modella scomparsa nel 2001 i cui resti sono stati ritrovati dopo 19 anni in un bosco vicino casa, a Chiusano d’Asti, ecco la storia di Federica Farinella: dai sogni di successo in Tv, alla fuga dallo scandalo Vallettopoli, fino al drammatico ritrovamento.

