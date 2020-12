Femminicidio a Capalbio, 32enne uccisa a coltellate: fermato il marito



Ancora un altro femminicidio. Una donna di 32anni è stata uccisa stamane, alle prime luci dell’alba, nell’abitazione in cui viveva col marito a Pescia Fiorentina, frazione del comune di Capalbio (Grosseto). Ad allertare i soccorsi proprio marito della vittima, un 39enne, ora in stato di fermo in ospedale. I coniugi vivevano nella dependance di una grande villa, della quale erano i custodi.

