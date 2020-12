Ferma per strada una bimba e la tocca nelle parti intime promettendole regali: arrestato pensionato



È accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una bimba il pensionato arrestato dai carabinieri di Casarano in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce – sezione gip: l’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe costretto una bambina ad atti sessuali con violenza consistita nel fermarla in una via del paese, attirando la sua attenzione mentre la vittima si trovava in sella alla propria bicicletta.

