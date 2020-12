Fermato dalla polizia senza autocertificazione: “Sto andando a comprare la droga”



La notte scorsa uno scooterista fiorentino non si è fermato all’alt intimato dalla polizia a un posto di blocco e si è dato alla fuga per le strade di Novoli: l’uomo, di 53 anni, è stato rincorso e raggiunto dagli agenti, ai quali ha raccontato di essere uscito di casa per andare a “comprare la droga”.

