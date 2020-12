Figli uccisi dal padre, la madre di Francesca e Pietro: “Lo ha fatto per punire me”



Mamma di Francesca e Pietro, Roberta, di professione infermiera, da 11 anni separata dall’ex è convinta che Alssrando Pontin abbia agito per punirla. “L’ho denunciato ed ecco com’è finita, sapeva che così non avrei mai trovato pace. Voleva colpire me”. Pontin ha ucciso i figli a coltellate e si è suicidato nella villa dove ospitava i ragazzi per alcuni giorni a Trebaseleghe (Padova).

Continua a leggere



Mamma di Francesca e Pietro, Roberta, di professione infermiera, da 11 anni separata dall’ex è convinta che Alssrando Pontin abbia agito per punirla. “L’ho denunciato ed ecco com’è finita, sapeva che così non avrei mai trovato pace. Voleva colpire me”. Pontin ha ucciso i figli a coltellate e si è suicidato nella villa dove ospitava i ragazzi per alcuni giorni a Trebaseleghe (Padova).

Continua a leggere

Continua a leggere