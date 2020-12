Filippo Magnini positivo al Covid: “Mi angoscia non poter tenere in braccio mia figlia”



Natale in isolamento per Filippo Magnini, trovato positivo al coronavirus. Lo annuncia in un post Instagram in cui racconta tutta l’amarezza per dover trascorrere le feste senza la compagna Giorgia Palmas e la loro figlia Mia: “Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10 giorni mi angoscia”.

