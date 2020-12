Firenze, rissa con bastoni e coltelli in condominio per i panni stesi ad asciugare: fermati



Una rissa in piena regola con tanto di bastoni e coltelli. Il motivo? I panni stesi ad asciugare. Questo è quanto si è verificato in un condominio di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Gli agenti hanno fermato i contendenti e sequestrato le armi utilizzate. Due persone rimaste ferite nella colluttazione sono state trasportate in ospedale.

